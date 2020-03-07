Скончался всемирно известный актер

Американский актер Дэвид Пол скончался накануне своего 63-летия. Об этом пишет EOB News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причина смерти пока не сообщается, но по данным источников, Пол умер во сне. Смерть актера подтвердил его брат-близнец Питер.

Дэвид Пол снялся в "Няньках", "Придорожных убийцах", "Варварах", "Вашингтонском такси" и других фильмах.

Актер родился 8 марта 1957 года. В последние годы жизни профессионально занимался фотографией, помимо актёрской деятельности он также писал музыку и стихи, играл на гитаре.

28 февраля стало известно о смерти актера театра и кино Майкла Медуина. Британским зрителям актер наиболее известен по роли в телевизионном сериале "Оттенки темноты". Помимо этого, артист сыграл в сериалах "Убийство в сознании", "Холби Сити", "Чисто английское убийство" и выступил продюсером лент "Если...", "Сыщик" и "Закон и беспорядок".