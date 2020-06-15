Адвокат Ефремова объяснил его решение записать видеообращение

Адвокат Эльман Пашаев объяснил решение актера Михаила Ефремова записать видеообращение после смертельного ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с "Московским комсомольцем" Пашаев объяснил, что обращение было его инициативой, а Ефремов не знал, что оно будет опубликовано. "Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент", - рассказал юрист.

Также он уточнил, что публичное раскаяние Ефремова было согласовано со следователем.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.