Дэн Браун выпустит сериал-приквел "Кода да Винчи"

Роман Дэна Брауна "Код да Винчи" был выпущен в 2003 году и почти сразу же стал бестселлером, а спустя три года его экранизировали. Роль профессора символики Роберта Лэнгдона досталась Тому Хенксу.

Позднее и другие книги о харизматичном ученом вышли на большом экране, теперь же Браун планирует выпустить сериал о нем. Писатель объявил о начале сотрудничества со стриминговым сервисом Peacock, сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline. Планируется, что сериал будет приквелом "Кода Да Винчи", события в нем будут развиваться во время действий, описанных в романе "Утраченный символ". Он будет называться Dan Brown's Langdon.

В главных ролях будут задействованы Эшли Цукурман, Валори Карри, Сумали Монтано, Рик Гонсалес, Эдди Иззард и Бо Напп. Сценарий напишут один из авторов сериала "Мыслить как преступник" Дэн Дворкин и сценарист оскароносного фильма "Игры разума" Брайан Грейзер. Браун отметил, что остался доволен выбором актеров и команды проекта, сам он выступит в качестве продюсера сериала.