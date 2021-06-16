Папарацци засняли Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на тайном свидании

Папарацци застали актера Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес за поцелуем в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал "360".

По информации медиа, звезды отправились в Малибу на ужин по случаю дня рождения сестры певицы. За столиком в ресторане Nobu пара не скрывала своих чувств. На кадрах, появившихся в прессе, видно, как Лопес и Аффлек обнимают друг друга и целуются.

На празднике также присутствовали дети Дженнифер от брака с экс-супругом Марком Энтони, 13-летние Макс и Эмме.

Знаменитости были обручены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек разорвал отношения с актрисой Аной де Армас.