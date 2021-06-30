Писатель Джордж Мартин пообещал другую концовку "Игры престолов"

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин признался в том, что он считает провальным финал сериала "Игра престолов", который был основан на его серии романов "Песнь льда и огня". Он дал обещание, что напишет другую концовку в последней книге. Об этом Джордж Мартин заявил в интервью PBS in Chicago, размещенном на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошел своим путем", - говорит писатель.

По словам Мартина, поначалу у него было множество вопросов к студии HBO, снимавшей сериал. Так, сценаристы вносили свои правки после консультаций с ним по основным сюжетным линиям.

Писатель заявил, что в какой-то момент изменений стало очень много, из-за чего исчезла самобытность "Игры престолов", а концовка финального сезона и вовсе разочаровала миллионы поклонников.

В настоящий момент Джордж Мартин трудится над последними книгами - "Ветер зимы и "Грезы о весне". Как ожидается, первая выйдет летом текущего года, вторая - в 2023 году.

Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в легендарном сериале "Игра престолов" роль Дейенерис Бурерожденной, рассказала, что она изменила бы в сериале и какую сцену пересняла бы в нем.