Sony объявила о возвращении франшизы "Каратэ-пацан" в 2024 году

Компания Sony Pictures анонсировала возвращение оригинальной франшизы "Каратэ-пацан" на большой экран. Первый фильм должен выйти 7 июня 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это будет первый фильм франшизы после перезагрузки 2010 года с Джейденом Смитом и Джеки Чаном. При этом недавно на стриминге Netflix вышел пятый сезон сериала "Кобра Кай", основанный на фильме 1984 года "Парень-каратист".

Сюжет, актерский состав и прочие детали о фильме от Sony пока не известны.

Кроме того, Sony Pictures объявила о переносе нескольких фильмов: например, "Крейвен-охотник" выйдет 6 октября 2023 года, "Мадам Паутина" - 16 февраля 2024-го, а "Гарфилд" - 2 мая 2024 года.

Другими релизами, объявленными компанией, стали хоррор от Screen Gems (название неизвестно), фильм по вселенной Marvel, драма "Пропавшая без вести", которая выйдет 24 февраля 2023 года, научно-фантастический фильм "65" - 10 марта 2023 года.