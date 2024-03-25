56-летнюю Джулию Робертс назвали «очень старой»

Голливудская актриса Джулия Робертс показала поклонникам свой новый портрет. Как передает Day.Az, фотографию опубликовал сайт Daily Mail.

На снимке 56-летняя Джулия Робертс предстала в черной водолазке. Актриса также надела украшения с сердцами: серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость распустила волосы и положила их набок. Ей сделали нюдовый макияж, который подчеркнул ее красоту. Джулия Робертс смотрела в камеру и улыбалась. Читатели Daily Mail раскритиковали внешность актрисы.

"Я видел ее вчера вечером в кино, она выглядела очень старой и изможденной, макияж может творить чудеса", "Благодаря хорошей косметической хирургии каждый может хорошо выглядеть, даже Джулия Робертс", "Она не молодеет, это называется фотошоп", "Она выглядит очень старой на самом деле", "Никогда не понимал ее привлекательности. Крысиное лицо", "Она стала некрасивой. Что она сделала с носом?" - писали в комментариях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!