76-летнему голливудскому актеру и бывшему губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

Врачи приняли решение об установке артисту аппарата после того, как у него выявили нерегулярное сердцебиение. Отмечается, что неделю назад Шварценеггер также перенес секретную операцию на сердце. Сейчас звезда идет на поправку.

"В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор", - отметил актер. Он также добавил, что проблемы с сердцем связаны с генетической предрасположенностью.

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