Джонни Депп кардинально преобразился

Голливудский актер Джонни Депп, которому через пару месяцев исполнится 61 год, резко похудел, отказался от неряшливого вида и длинных волос и предстал в Лондоне перед съемками новой кампании Dior в совершенно новом образе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Deadline.

Еще в феврале этого года в итальянском Турине актер, который снимает свой новый фильм "Моди" о художнике Модильяни, был сфотографирован в раста-шапке, камуфляжной куртке с нашивкой Че Гевары и с такими длинными волосами, что они ниспадали на плечи. Однако на небольшой премьере фильма "Жанна Дюбарри" в Лондоне он приехал в респектабельном виде.

На нем был сшитый по фигуре костюм от Dior и длинное элегантное серое пальто того же бренда. Образ завершали аккуратная стрижка и солнцезащитные очки-авиаторы.

В последнее время Джонни живет в столице Великобритании и стал "чист", исключив алкоголь и прочие увеселительные вредные вещества.

Друзья Деппа говорят, что он любит этот город.

"Он жил в Великобритании, режиссируя "Моди", и вел более чистый образ жизни, чем временами в прошлом", - добавляют инсайдеры.

Знаменитость уже много лет является лицом самого продаваемого мужского аромата Sauvage от Dior. Модный дом всегда поддерживал актера и не разорвал контракт даже тогда, когда от сотрудничества с Деппом из-за скандального развода отказались многие студии, а в Голливуде его "отменили".

Депп играет Людовика XV в "Жанне Дюбарри" и говорит в картине по-французски. Фильм выйдет в Великобритании 19 апреля, а в США в прокате он появится в следующем месяце. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае прошлого года.

На вопрос, чувствует ли он, что Голливуд его "бойкотирует" после обвинений в домашнем насилии, выдвинутых против него его бывшей женой Эмбер Херд, он ответил, что ее заявления были "просто гласными и согласными, плавающими в воздухе".

"Это почти как будто мне нужно вернуться и станцевать чечетку и станцевать для вас как можно лучше, ребята, и надеюсь, что вы одобрите. Я ниоткуда не вернулся. Я никуда не ходил", - заявил он.

В 2022 году Депп выиграл громкий судебный процесс в США против Херд, и суд установил, что она оклеветала его, заявив о домашнем насилии.

Предыдущий судебный процесс по делу о клевете против газеты The Sun, назвавшей его "избивателем жен", закончился поражением Деппа в 2020 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!