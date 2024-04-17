Ричард Гир появился на обложке журнала с женой

Голливудский актер Ричард Гир снялся с молодой женой для обложки испанского Vanity Fair. Журналистка Алехандра Гир, которая на 33 года моложе артиста, поделилась в соцсетях кадром, украсившим новый номер глянца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги также признались в интервью, что в ближайшее время планируют переехать с семьей в Испанию.

У пары двое общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.

Алехандра Силва познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем, актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды "Красотки", Алехандра не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.

Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда Гиру было 50 лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!