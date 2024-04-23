Энн Хэтэуэй пожаловалась на неэтичные съемки и кастинги

"В 2000-е, и так было со мной, было нормальным просить актеров целовать нескольких других коллег, чтобы проверить их на химию, а это худший способ так сделать. Мне сказали: "Вот придут сегодня к тебе на кастинг 10 парней, правда, классно, что их всех надо перецеловать?" - вспоминает 41-летняя звезда.

Хэтэуэй призналась, что чувствовала отвращение, однако была слишком молодая и боялась, что с ней откажутся работать.

"Так что я просто притворилась, что мне все нравится, и сделала это. Никто не пытался меня сломать, не обижал меня, просто времена были другими, а сейчас мы знаем, как надо", - говорит она.

Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма "Как стать принцессой". В нулевые она также играла главные роли в фильмах "Заколдованная Элла", "Дьявол носит Prada" и др.

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