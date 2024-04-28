Презентован клип участников "Евровидения-2024" от Азербайджана

Презентован музыкальный видеоклип на песню "Özünlə apar", с которой представители Азербайджана выступят на международном конкурсе песни "Евровидение-2024".

Как передает Day.Az, видеоклип представлен на официальном YouTube-канале конкурса песни.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение-2024" нашу страну представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов с песней "Özünlə apar". Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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