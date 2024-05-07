Новый возлюбленный Бритни Спирс не платит алименты своим 10 детям
Новый бойфренд Бритни Спирс, Ричард Пол Солиз, не выплачивает алименты своим десяти детям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
36-летняя Николь Мансилла, которая является матерью пяти детей Ричарда Пола Солиза, рассказала журналистам, что мужчина не общается ни с кем из своих наследников. Он также не помогает им финансово. По словам девушки, Ричард Пол Солиз изменял ей с Бритни Спирс. Как утверждает Мансилла, сейчас отец ее детей проживает с поп-исполнительницей. Тем не менее мужчина, который осужден условно, прописан в другом доме. Это сделано для того, чтобы полиция не смогла проводить обыски в особняке Бритни Спирс.
Певица познакомилась с 37-летним Ричардом Полом Солизом в 2022 году. Бритни Спирс наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.
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