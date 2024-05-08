Рядом с особняком Дрейка произошла стрельба

Рядом с особняком рэпера Дрейка в канадском Торонто произошла стрельба, в результате охранник дома получил ранение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает канадская полиция.

Пострадавшего доставили в больницу, травмы не угрожают его жизни. По данным источника, охранника, раненного в грудь, уже прооперировали.

Где находился Дрейк во время инцидента, неизвестно. Полиция начала изучать записи с камер видеонаблюдения рядом с особняком. Предположительно, стрелявший мог скрыться с места на автомобиле.

Стрельба произошла на фоне конфликта Дрейка с рэпером Кендриком Ламаром. Ранее музыканты записали треки, высмеивающие и оскорбляющие друг друга. На обложке одного из таких треков Ламара - Not Like Us - изображен спутниковый снимок дома Дрейка в Торонто с красными отметками.

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