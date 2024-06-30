Сыновья Бритни Спирс захотели наладить отношения с матерью

Сыновья певицы Бритни Спирс от танцора и рэпера Кевина Федерлайна, 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс, заявили о готовности наладить отношения с матерью. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что дети звезды пришли к такому выводу после телефонного звонка в День матери. "Очевидно, что примирение/воссоединение - это довольно сложный процесс, который может занять некоторое время", - сказал адвокат Федерлайна Марк Винсент Каплан.

Адвокат подчеркнул, что телефонный звонок "был хорошим знаком" и "шагом в правильном направлении". "Но для завершения этого процесса требуется нечто большее, чем просто телефонный звонок", - добавил он.

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