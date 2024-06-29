Муж Марго Робби раскрыл причину ссор с актрисой

Продюсер Том Акерли в интервью изданию The Times рассказал, из-за чего может поссориться со своей женой, актрисой Марго Робби, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист поинтересовался у Тома Акерли, ссорятся ли они с Марго Робби. Продюсер заявил, что у них с актрисой возникали разногласия из-за десертов. По словам Акерли, они спорили по поводу того, какой из бисквитов вкуснее: от австралийской компанииTim Tams или английской Penguins.

Марго Робби и Том Акерли поженились в 2016 году после трех лет отношений. Актриса редко выходит на публику с мужем и говорит об их отношениях.

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