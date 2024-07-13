Известный актер занимался балетом до своей карьеры

Датский актёр Мадс Миккельсен до актёрской карьеры танцевал в эстрадно-балетной группе.

Как передает Day.Az, в Сети давно гуляют любительские записи с концерта балетной группы, солистами которой являлись Мадс и его жена Ханне. Кадры опубликованы в Телеграм.

"Я в детстве был гимнастом. Однажды к нам на тренировку пришел хореограф. Ему нужен был кто-то на заднем плане, кто смог бы выполнять прыжки, сальто и прочие эффектные штуки", - рассказывал актер.

В 16-летнем возрасте Мадс уехал учиться в Швецию в Балетную академию Гетеборга, после окончания которой около 10 лет танцевал в самой известной балетной группе Дании.

Мадс считает, что спорт и танцы научили его многому: видеть и ценить красоту даже в самых обыденных вещах, находить и поддерживать равновесие тела и духа, приучили к самоконтролю и дисциплине. Он танцевал в таких известных постановках как "Чикаго" и "Вестсайдская история".

"В танцевальном ансамбле было так много красивых девчонок, так мало парней, и я согласился. После пары занятий танцами я ушёл из спортивной секции. Вы должны понимать, что гимнастика в Дании находилась на совершенно ином уровне, чем в остальном мире".

Одной из танцовщиц в балетной труппе была Ханне Якобсен. Вскоре между молодыми людьми завязались романтические отношения и с тех пор они неразлучны. Правда, свадьба состоялась только через 13 лет, в 2000 году. У пары двое детей: сын Карл и дочь Виола.