Мистико-готические события в пригороде Баку

В центре истории - музыкант по имени Эрик Дрэйвен. Ему приходится пожертвовать собой, чтобы защитить свою любимую Шелли. Однако жертва Эрика оказывается напрасной - Шелли все равно лишают жизни.

Через год после трагедии Эрик, который застрял между мирами живых и мертвых, восстает из загробного мира. Теперь он - Ворон, обладающий невероятной силой. Герой возвращается в мир людей, чтобы найти преступников, жестоко отомстить им и восстановить справедливость.

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Amburan Mall (поселок Бильгях пригорода Баку), под открытым небом состоялся предпремьерный показ американского готического фильма "Ворон" (The Crow), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Картина снята по графическому роману Джеймса О'Барра.

Среди гостей были звезды шоу бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели. Певица Алия, которая участвовала в проекте The Voice of Azerbaijan, восхитила публику своим оригинальным стилем и неповторимой манерой исполнения. Главной особенностью события стал танец в стиле готика группы Show1Baku, где мрачные образы с завораживающими элементами огненного шоу переплелись в единое зрелище.

Главные роли Эрика Дрэйвена и его возлюбленной Шелли Вебстер исполнили Билл Скарсгард и FKA Twigs. Персонажи современны, динамичны, они обладают различными творческими интересами и живут в прогрессивном обществе с интригующими элементами ретро-дизайна.

По словам режиссера Руперта Сандерса, предыдущая экранизация была сосредоточена исключительно на мести, а в новом "Вороне" зрители увидят еще и историю любви.

"Я хотел, чтобы зрители поверили в их чувства, чтобы они ощутили всю боль Эрика, когда у него отнимают эту любовь. Так что ВОРОН - это два фильма в одном: экшн о мести и мелодрама", - сказал он.

Билл Скарсгард подчеркнул, что "Ворон" предлагает зрителям уникальный опыт.

"Он эмоциональный, мрачный, жёсткий, романтичный, с большим количеством экшена", - добавил он.

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