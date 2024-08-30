Американская актрису, обладательницу премий "Оскар" и "Золотой глобус" Сандру Буллок засняли на костылях при выходе с физиотерапии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

60-летнюю Сандру Буллок заметили на костылях после процедуры в клинике. Однако актриса никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Поклонники начали обсуждение в соцсетях.

"Выглядит болезненно", "Что с ней случилось?", "Она давно не появлялась на публике", - написали они в комментариях.

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