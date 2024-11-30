https://news.day.az/showbiz/1711780.html Джастин и Хейли Бибер показали редкое фото на прогулке с сыном Рэпер Джастин Бибер с женой Хейли и сыном Джеком Блюзом вышли на прогулку в США. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Хейли Бибер позировала в леопардовой шубе и черной бейсболке. В переноске-кенгуру у нее сидел новорожденный Джек Блюз. На других фото она показала, как провела с мужем ноябрь.
Джастин и Хейли Бибер показали редкое фото на прогулке с сыном
Рэпер Джастин Бибер с женой Хейли и сыном Джеком Блюзом вышли на прогулку в США. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Хейли Бибер позировала в леопардовой шубе и черной бейсболке. В переноске-кенгуру у нее сидел новорожденный Джек Блюз. На других фото она показала, как провела с мужем ноябрь.
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