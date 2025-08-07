https://news.day.az/showbiz/1772517.html 52-летнюю Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа Американскую актрису Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа и укладки. Как передает Day.Az, снимки папарацци публикует Daily Mail. 52-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в наряде из денима, который состоял из оверсайз-джинсов и голубой рубашки.
Американскую актрису Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа и укладки.
Как передает Day.Az, снимки папарацци публикует Daily Mail.
52-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в наряде из денима, который состоял из оверсайз-джинсов и голубой рубашки. При этом от макияжа телезвезда отказалась, собрав волосы в небрежный пучок. Она также надела очки и несколько колец.
Некоторые читатели издания в комментариях заявили, что не узнали Диас в таком образе. "Выглядит прекрасно", "Не узнала ее", "Как папарацци ее заметили?" - высказывались они.
