52-летнюю Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа

Американскую актрису Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа и укладки.

Как передает Day.Az, снимки папарацци публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в наряде из денима, который состоял из оверсайз-джинсов и голубой рубашки. При этом от макияжа телезвезда отказалась, собрав волосы в небрежный пучок. Она также надела очки и несколько колец.

Некоторые читатели издания в комментариях заявили, что не узнали Диас в таком образе. "Выглядит прекрасно", "Не узнала ее", "Как папарацци ее заметили?" - высказывались они.