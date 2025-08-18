Сын Бекхэмов оскорбил родителей на своей второй свадьбе

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Бруклин, оскорбил родителей на второй свадьбе с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхэм организовали вторую церемонию, где вновь обменялись клятвами. На торжестве присутствовали близкие модели. При этом известно, что семья Бекхэма не была приглашена на мероприятие. По информации журналистов, Бруклин обидел своих родителей тем, что не упомянул их в речи у алтаря. Известно, что сын футболиста и дизайнера поблагодарил только свою жену и ее семью.

"Он говорил от всего сердца, и в центре его сердца - Никола, которую он очень любит, а также семья Пельтц, которая всегда была рядом. Он хотел выразить им всем признательность и был полон решимости воздать им должное", - заявил инсайдер таблоиду.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа "токсичными". Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.