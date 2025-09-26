Дочь Алека Болдуина улетела с ребенком из США на родину возлюбленного

Дочь голливудского актера Алека Болдуина улетела с ребенком из США на родину возлюбленного музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Фотомодель Айрленд Болдуин рассказала об этом подписчикам в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она призналась, что дорога была непростой, но они справились.

"Из штата Орегон в Португалию", - отметила блогер.

Пара давно вместе, но официально они пока не регистрируют отношения. Влюбленные растят двухлетнюю дочь Холланд. Болдуин признавалась, что оказалась не готова к тому, как беременность и роды скажутся на ее организме. Свои ментальные и физические изменения фотомодель назвала настоящим "сражением", с которым ей помогал справляться Аньос.

Дочь Болдуина родилась в его браке с коллегой Ким Бейсингер. Они прожили вместе девять лет и расстались в 2002 году. Актриса признавалась в интервью, что развод был публичным, "грязным", и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.