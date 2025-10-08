Николь Кидман сделала заявление после разрыва с Китом Урбаном

Голливудская актриса Николь Кидман сделала заявление в Instagram впервые после новости о разрыве с певцом Китом Урбаном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Николь Кидман сообщила, что возвращается в Дом моды Chanel в качестве амбассадора после дебюта Матье Блази в качестве нового креативного директора бренда.

"Я очень рад присоединиться к Chanel и начать новую главу в его истории под руководством Матье. Как человек, который по-настоящему ценит высокую моду, я с нетерпением жду возможности увидеть работы Матье в старейшем из все еще действующих Домов высокой моды и получить возможность носить то, что, я уверена, будет великолепным", - написала знаменитость.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с певцом Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.