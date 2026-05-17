Младший сын Бритни Спирс впервые за 10 лет вышел на публику

Младший сын Бритни Спирс Джейден Джеймс стал гостем показа Dior в Лос-Анджелесе.

19-летний Джейден Джеймс предпочел для выхода зеленую куртку поверх клетчатой рубашки в тон и синие джинсы. Перед камерами он появился вместе со спутницей Габриэль, статус которой не назвал. Девушка была одета в голубой топ с голой спиной и черные брюки-клеш. Для Джейдена Джеймса выход стал первым за 10 лет. До этого он появлялся с матерью на церемонии вручения премии Teen Choice Awards.

Гостями вечера также стали Дева Кассель, Майли Сайрус, Миранда Керр с мужем, дочь Николь Кидман и другие.