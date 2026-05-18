Назван вероятный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

Британский актер Том Фрэнсис может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний артист наиболее известен по работе на театральной сцене. Фрэнсис вместе с певицей Николь Шерзингер сыграл в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Бульвар Сансет" и был удостоен престижной премии Лоренса Оливье.

Как отмечает Variety, имена других претендентов на роль не подтверждены официально. Среди них - Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Предыдущий фильм о Бонде "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли вышел в 2021 году. В картине Крейг вернулся к образу агента 007 в пятый раз.