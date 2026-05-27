Клаудия Шиффер опубликовала фото со своей свадьбы

Супермодель Клаудия Шиффер показала подписчикам фото со своей свадьбы. Звезда поделилась архивным кадром, снятым в 2002 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она посвятила пост в Instagram в годовщину этого события.

"24-я годовщина свадьбы", - отметила киноактриса.

Шиффер замужем за режиссером и продюсером Мэттью Воном. Свадебное торжество влюбленные организовали в Англии в сельской церкви XIV века. В 2003 году у супругов родился первенец, которого они назвали Каспаром. Через год у пары появилась дочь Клементина. А в 2009 году супермодель вновь забеременела, и в мае 2010 года родила девочку Косиму.

Звезда признавалась, что оставила карьеру ради семьи. По словам знаменитости, она гордится своими "простыми, земными" детьми, которые стали ее главным приоритетом в жизни. Шиффер подчеркивала, что не жалеет о своем выборе.