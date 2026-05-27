Bad Bunny присоединился к актерскому касту мультфильма "История игрушек 5"

Звездный состав пятой части "Истории игрушек" пополнился неожиданным именем. Рэпер Bad Bunny присоединился к озвучке нового проекта.

Музыкант озвучит игрушку, которая выглядит как пицца в солнцезащитных очках. Персонаж описывается "непринужденно крутым и загадочным" жителем заброшенного сарая на заднем дворе. Там по сюжету обитает небольшое, но сплоченное сообщество забытых игрушек.

Помимо Bad Bunny, в озвучке также заняты новые участники: Грета Ли, Конан О'Брайен, Крэйг Робинсон и Шелби Рабара. Возвращаются и любимые голоса оригинальной серии: Том Хэнкс (Вуди), Тим Аллен (Базз Лайтер), Джоан Кьюсак (Джесси) и другие.

Премьера "Истории игрушек 5" в кинотеатрах запланирована на 19 июня 2026 года. Сюжет пятой части франшизы посвящен противостоянию классических игрушек и современных технологий.

Напомним, первый мультфильм "История игрушек" вышел в мировой прокат в 1995 году и стал самой кассовой картиной года, заработав 358 миллионов долларов. Также лента была первым в истории полнометражный фильмом, полностью созданный на компьютере. В центре сюжета полюбившегося многим фильма - мальчик Энди и его игрушки, которые оживают, когда на них никто не смотрит. На протяжении долгого времени любимчиком героя был ковбой Вуди. Однако все меняется, когда на день рождения Энди дарят новую, ультрасовременную фигурку - космического рейнджера Базза Лайтера.