Али Ахмедов: На географическом пространстве, где расположен Азербайджан, высок риск ЧС

На географическом пространстве, где расположен Азербайджан, высок риск чрезвычайных ситуаций.

Об этом в понедельник во время встречи с руководителем офиса ООН по сокращению риска бедствий Паолой Альбрито сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан поддерживает международные усилия по предотвращению природных и техногенных катастроф и устранению их последствий.

Подчеркнув, что в последнее время выросло количество стихийных бедствий и людей, которые понесли ущерб в результате них, Али Ахмедов отметил, что никто, ни одна страна не застрахованы от стихийных бедствий.

"На географическом пространстве, где расположена наша страна, риск чрезвычайных ситуаций достаточно высок. Правительство Азербайджана сотрудничает с рядом международных структур, в том числе ООН, Международной организацией гражданской обороны, Европейским союзом, НАТО, Организацией черноморского экономического сотрудничества в сфере подготовки к риску бедствий и устранения их последствий. Азербайджанская сторона принимала участие и в приеме Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. Наша страна заинтересована в реализации Сендайского документа", - сказал вице-премьер.

Паола Альбрито сказала, что впервые находится в Азербайджане, но ощущает себя в Баку как дома, и отметила, что синтез древности и современности в столице произвел на нее приятное впечатление. Гостья, подробно проинформировав о Сендайском документе, который также поддерживает Азербайджан, сказала, что осуществление этой программы, направленной на достижение семи глобальных целей, имеет важное значение для государств и обществ.

На встрече также присутствовал постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагиф Садыгов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook