В Азербайджане начался выбор специальностей магистратуры вузов
8 июня 2018 10:41 141
В Азербайджане начался выбор специальностей на уровень магистратуры высших учебных заведений.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, выбор специальностей на 2018/2019 учебный год в магистратуру вузов и НАНА будет проводиться 8-18 июня 2018 года.
К выбору специальностей допускаются бакалавры, набравшие необходимые баллы на двух этапах приемных экзаменов в магистратуру.
Конкурс по приему в магистратуру НАНА для русского и азербайджанского секторов проводится только по государственному заказу. Желающие поступить в магистратуру НАНА бакалавры должны пройти регистрацию на электронном сайте ГЭЦ до 10 июня 2018 года, а 12-14 июня пройти конкурс в НАНА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
7 Июн. 12:49 14 511
-
7 Июн. 14:17 10 095
-
7 Июн. 13:21 7 284
-
7 Июн. 21:56 7 115
-
7 Июн. 13:44 5 939