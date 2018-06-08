В Азербайджане начался выбор специальностей магистратуры вузов

В Азербайджане начался выбор специальностей на уровень магистратуры высших учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, выбор специальностей на 2018/2019 учебный год в магистратуру вузов и НАНА будет проводиться 8-18 июня 2018 года.

К выбору специальностей допускаются бакалавры, набравшие необходимые баллы на двух этапах приемных экзаменов в магистратуру.

Конкурс по приему в магистратуру НАНА для русского и азербайджанского секторов проводится только по государственному заказу. Желающие поступить в магистратуру НАНА бакалавры должны пройти регистрацию на электронном сайте ГЭЦ до 10 июня 2018 года, а 12-14 июня пройти конкурс в НАНА.