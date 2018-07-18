В Баку автомобиль посольства столкнулся с автобусом
18 июля 2018 16:53 299
В Баку столкнулись пассажирский автобус и автомобиль, принадлежащий посольству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на территории Насиминскоо района двигающийся по маршрутной линии №52 автобус марки Daewoo, принадлежащий компании "Халиг-Фаигоглу", под управлением Ильгара Гусейнова столкнулся с автомобилем марки Jeep, принадлежащим посольству Ирака.
В результате аварии никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
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