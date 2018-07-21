В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

21 июля 2018 12:14

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 20 июля около 01:00 на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района автомобиль марки "Kia", за рулем которого находилась жительница города Баку Нармина Поладова, сбил переходившего дорогу жителя поселка Азера Беймамедова, передает Day.Az.

Мужчина скончался по дороге в больницу.

По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование. 

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