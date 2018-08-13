Завершается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру
13 августа 2018 11:42 141
Сегодня завершается выбор специальностей на вакантные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Прием на вакантные места в магистратуру на 2018/2019 учебный год начался 25 февраля, и проводится конкурсным путем на основании баллов, набранных на экзамене, проведенном 3 июня 2018 года.
Для участия в конкурсе бакалавры должны сегодня до 23:59 подтвердить на сайте ГЭЦ коды выбранных специальностей в электронном заявлении (eservices.dim.gov.az/erizemag/ixtisas2).
Отметим, что по состоянию на 09:25 13 июня, заявления подтвердили 570 бакалавров.
Список специальностей, на которые имеются вакантные места, опубликован в шестом номере журнала "Магистр".
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