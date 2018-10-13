Бакинский зоопарк готов к зимнему сезону
Бакинский зоопарк завершил подготовку к зимнему сезону. Об этом передает Day.Az, в субботу сказал Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.
По словам директора, кормовой запас зоопарка уже готов.
Директор добавил, специалисты проверили отопительную систему зоопарка, и она приведена в рабочее состояние. "В вольере крокодила, клетках обезьян, попугаев и змей, не переносящих холода, отопительная система полностью готова", - сказал Гусейнов.
Директор зоопарка добавил, что сегодня в зоопарке проживает свыше одной тысячи животных 150 видов. "Однако, имеется потребность в приобретении особей другого пола для проживающих в зоопарке ягуара и амурского тигра", - отметил Гусейнов.
Директор зоопарка сказал, что в Бакинском зоопарке много животных, которые впадают в зимнюю спячку: "В то же время, наибольшее число животных, впадающих в спячку, находится в зоопарках таких городов как Новосибирск и Сургут".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!