Бакинский зоопарк готов к зимнему сезону

Бакинский зоопарк завершил подготовку к зимнему сезону. Об этом передает Day.Az, в субботу сказал Trend директор зоопарка Азер Гусейнов.

По словам директора, кормовой запас зоопарка уже готов.

Директор добавил, специалисты проверили отопительную систему зоопарка, и она приведена в рабочее состояние. "В вольере крокодила, клетках обезьян, попугаев и змей, не переносящих холода, отопительная система полностью готова", - сказал Гусейнов.

Директор зоопарка добавил, что сегодня в зоопарке проживает свыше одной тысячи животных 150 видов. "Однако, имеется потребность в приобретении особей другого пола для проживающих в зоопарке ягуара и амурского тигра", - отметил Гусейнов.

Директор зоопарка сказал, что в Бакинском зоопарке много животных, которые впадают в зимнюю спячку: "В то же время, наибольшее число животных, впадающих в спячку, находится в зоопарках таких городов как Новосибирск и Сургут".