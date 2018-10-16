ЧП в бакинском метро: скончался пассажир

16 октября 2018 14:09

В бакинском метро скончался пассажир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на платформе станции метро "Халглар достлугу" ожидавший прибытия поезда Тахмаз Гурбанов 1954 г.р. внезапно скончался.

В ходе расследования выяснилось, что он скончался от перенесенного инфаркта. 

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