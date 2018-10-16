ЧП в бакинском метро: скончался пассажир
16 октября 2018 14:09 521
В бакинском метро скончался пассажир.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на платформе станции метро "Халглар достлугу" ожидавший прибытия поезда Тахмаз Гурбанов 1954 г.р. внезапно скончался.
В ходе расследования выяснилось, что он скончался от перенесенного инфаркта.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:45 121
ИВ Баку о жилых домах в оползневой зоне
13:44
В Баку ожидаются дожди
-
15 Окт. 18:49 12 452
-
15 Окт. 23:00 11 943
-
15 Окт. 23:33 9 810
-
15 Окт. 23:31 8 936
-
15 Окт. 23:55 5 965