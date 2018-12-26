В Баку произошел пожар в многоэтажке

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили Anews.az в МЧС, пожар произошел на 9-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку. Сгорели предметы быта на площади 12 квадратных метров в трехкомнатной квартире общей площадью 62 квадратных метра.

Из-за высокой температуры также расплавился ламинат на потолке в кухне и санузле общей площадью 11 квадратных метров, а также две пластиковые двери.

Пожар был оперативно потушен пожарным расчетом, другие комнаты были защищены от огня.

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