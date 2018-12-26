В Баку произошел пожар в многоэтажке
26 декабря 2018 15:48 1 090
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как сообщили Anews.az в МЧС, пожар произошел на 9-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку. Сгорели предметы быта на площади 12 квадратных метров в трехкомнатной квартире общей площадью 62 квадратных метра.
Из-за высокой температуры также расплавился ламинат на потолке в кухне и санузле общей площадью 11 квадратных метров, а также две пластиковые двери.
Пожар был оперативно потушен пожарным расчетом, другие комнаты были защищены от огня.
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15:34