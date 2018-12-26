В Баку произошел пожар в многоэтажке

26 декабря 2018 15:48

В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили Anews.az в МЧС, пожар произошел на 9-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку. Сгорели предметы быта на площади 12 квадратных метров в трехкомнатной квартире общей площадью 62 квадратных метра.

Из-за высокой температуры также расплавился ламинат на потолке в кухне и санузле общей площадью 11 квадратных метров, а также две пластиковые двери.

Пожар был оперативно потушен пожарным расчетом, другие комнаты были защищены от огня.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az