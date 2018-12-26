В Park Cinema прошла закрытая премьера мультипликационного фильма «Гринч» - ФОТО

В Park Cinema Park Bulvar прошла интересная закрытая премьера мультипликационного фильма режиссеров Яроу Чейни и Скотта Моужера "Гринч", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Неожиданности поджидали зрителей уже в самом начале, ведь Гринч, оставаясь верным своему амплуа, чуть не украл премьеру. Он вероломно вбежал на сцену во время выступлений представителей сети, пообещал испортить премьеру, но был вовремя "обезврежен". В конце премьеры настроение у Гринча заметно улучшилось, и он с удовольствием фотографировался с гостями. И это славно, ведь воровство карается уголовным кодексом Азербайджана - в данном случае шутка, конечно, и можно поставить веселый смайлик. Для юных зрителей также был организован фейс-арт. Среди гостей были звезды шоу-бомонда и телеведущие - Эльдар Гасымов, Усния Магеррамова, Ильхамия Рза, Кямиля Бабаева и другие.

"Для нас комфорт зрителя - самая важная составляющая. Но в этот раз нам было вдвойне-втройне важнее, чтобы все участники премьеры остались ею довольными, ведь здесь было много детей, для которых эта премьера - своеобразный предвестник Нового года. Эта премьера стала для нас последней в 2018 году, поэтому хотим поздравить весь азербайджанский народ с предстоящим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира. Будьте уверены, что в следующем году мы снова будем удивлять", - пообещал пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев.

Park Cinema - самая технологичная сеть кинотеатров в Азербайджане. В ее составе зал IMAX 3D во Flame Towers, зал LaseR в Park Bulvar, зал BirKart Dolby Atmos в Metropark. Только Park Cinema предлагает азербайджанским зрителям возможность посмотреть фильмы в формате IMAX 3D. Более подробно www.parkcinema.az

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