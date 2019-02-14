В Азербайджане задержан арабский браконьер

В Гаджигабульском районе Азербайджана, вблизи села Пирсаат, задержан гражданин ОАЭ, который собирался охотиться, не имея на то соответствующего разрешения. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

В отношении браконьера были составлены акт и протокол, и он был оштрафован на две тысячи манатов.