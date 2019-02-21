Министерство здравоохранения Азербайджана рассказало о состоянии членов семьи, которые получили ожоги в результате взрыва дровяной печи в поселке Бина Сураханского района Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, 19 февраля, около 20:50, 4 семьи из одной семьи из поселка Бина Сураханского района были доставлены в Республиканский ожоговый центр с различными ожогами, передает Day.Az.

Отец получил ожог руки, а мать - ожог ноги. Они были выписаны из больницы.

У годовалого ребенка обгорело 80 процентов тела, и были ожоги третьей и четвертой степени. Его состояние было тяжелым. Он скончался в 11:20.

У девочки обгорело 50-55 процентов кожного покрова. Ей поставлен диагноз "ожог степени 3 a и 3 b", состояние тяжело-стабильное.