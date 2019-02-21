Взрыв в Баку: пострадала целая семья, умер годовалый ребенок - ОБНОВЛЕНО
Министерство здравоохранения Азербайджана рассказало о состоянии членов семьи, которые получили ожоги в результате взрыва дровяной печи в поселке Бина Сураханского района Баку.
Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, 19 февраля, около 20:50, 4 семьи из одной семьи из поселка Бина Сураханского района были доставлены в Республиканский ожоговый центр с различными ожогами, передает Day.Az.
Отец получил ожог руки, а мать - ожог ноги. Они были выписаны из больницы.
У годовалого ребенка обгорело 80 процентов тела, и были ожоги третьей и четвертой степени. Его состояние было тяжелым. Он скончался в 11:20.
У девочки обгорело 50-55 процентов кожного покрова. Ей поставлен диагноз "ожог степени 3 a и 3 b", состояние тяжело-стабильное.
----------
10:34
Четыре члена одной семьи были доставлены с ожогами в Республиканский ожоговый центр, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава, передает Day.Az.
Событие произошло в поселке Бина Сураханского района Баку, рядом с Говсанским совхозом молоководства.
Алиева Наргиля Джамшид гызы (1994), зажигая дома дровяную печь, положила в нее большое количество химического раствора. В результате печь взорвалась.
Наргиля Алиева, ее муж - Алиев садиг Гасан оглу (1990), дети Алиева Хадиджа Садиг гызы (2012) и Алиев Магомед Садиг оглу (2017) были помещены в Республиканский ожоговый центр с телесными повреждениями различной степени.
Магомед Алиев скончался в больнице. У него обгорело 80 процентов тела, и были ожоги третьей и четвертой степени.
У девочки обгорело 50-55 процентов кожного покрова. Ей поставлен диагноз "ожог степени 3 a и 3 b", состояние тяжело-стабильное.
У отца ожог руки, у матери ожоги в области ног, поэтому они были выписаны.
По факту проводится расследование.
-
20 Фев. 15:49 8 976
-
20 Фев. 14:47 8 675
-
20 Фев. 16:08 7 626
-
20 Фев. 16:16 7 522
-
20 Фев. 15:55 7 432