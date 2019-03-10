Сямяни (проросшая пшеница) - это неотъемлемая часть праздника Новруз, первый признак наступающих весны и лета. Сямяни олицетворяет пробуждение природы, считается символом жизни и богатства, здоровья и благополучия. Нет семьи, отмечающей Новруз без сямяни. Сямяни - не только украшение нашего стола и жилища в праздник Новруз, оно нечто большее, Сямяни - символ плодородия. По нему определяют каким будет урожай. Если сямяни хорошо проросло и высоко вытянулось, значит быть урожаю в этом году. Сямяни - символ нежности. Это первая нежная зелень в доме, она мягка и беспомощна, требует к себе уважительного обращения. А обряд сямяни заключается в проращивании растения и имеет под собой высоконравственную и глубокую философскую концепцию: участие в зарождении новой жизни, воздействие на зарождение и развитие этой жизни Добротой.

Day.Az в преддверии праздника и в дни, когда многие уже приготовились взращивать сямяни, представляет снятое несколько лет назад видео азербайджанского режиссера Илькина Зеферли, в котором он представил материал "Как растет сямяни". Отметим, что над видео режиссер работал 10 дней.

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Н. Гасымова