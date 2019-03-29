Во время пожара в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда в 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией, в общей сложности 16 500 квадратных метров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Сгорели также примыкающие к торговому центру киоски площадью в 2600 квадратных метров, а также облицовка и частично пластиковые рамы и крыша на площади в 200 квадратных метров у различных торговых объектов на рынке хозяйственных товаров поблизости от торгового центра.

От огня удалось защитить второй и третий этажи подвала торгового центра площадью в 5000 квадратных метров, расположенный поблизости рынок хозтоваров на территории в два гектаров, фруктово-овощной рынок площадью в 2,5 гектара и трехэтажный торговый центр "LOTOS".

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел пожар.

К тушению пожара были привлечены личный состав, 35 пожарных расчетов и три вертолета МЧС. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия) УК Азербайджана.