В Бурсе за работу по поддельным дипломам врача был приговорен к 55 годам лишения свободы Эмре Коркут, который долгие годы орудовал и в Баку, сообщает издание Milliyet, передает Day.Az со ссылкой на Rusturkey.



Эмре Коркут имел несколько Центров по лечению заикания и речевых расстройств. В 2018 году, открыв очередной центр в Бурсе, мужчина вновь попытался завоевать доверие своих пациентов обманным путем. Он заявлял, что окончил Азербайджанский медицинский Университет и получил сертификат по лечению патологии речи от Университета Пенсильвании.

Отметим, что "доктор" часто приезжал и в Баку, проводить лже-курсы и набирать пациентов. Согласно информации, он обманул сотни жителей столицы, выманив у них деньги на лечение.



Напомним, что Коркут в 2018 году взят под стражу по заявлению пациента о подозрении в мошенничестве. После проверки всех документов полиция установила, что мошенник имел только одно образование - среднее. Все остальные дипломы, удостоверения доцента и преподавателя оказались фальшивыми.



Позже, в том же году, он был освобожден по решению суда, затем по требованию прокурора - вновь взят под стражу.



В Суд по уголовным делам города Бурсы потупили жалобы от 33 пациентов, лечившихся у лже-врача.



На заседании суда обвиняемый заявил: "В моем центре никогда не было человека с инвалидностью или заиканием. Что бы это понять, не нужно быть профессором. Консультации я всегда делал бесплатные. Нет никаких договоров и счетов - у них всегда была возможность не платить мне".



Исходя из всех собранных доказательств и заявлений от 33 потерпевших, суд постановил назначить Эмре Коркуту наказание в виде лишения свободы сроком на 55 лет. Срок рассчитывался по системе: 1 потерпевший - 1 год 8 месяцев.