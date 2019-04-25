Российские блогеры подготовили широкий репортаж о Лянкяране. В видеофильме, подготовленном продюсерской компанией "Conde Media", речь идет о природе, кухне, обычаях и традициях Лянкярана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в репортаже говорится, что в обладающем субтропическим климатом Лянкяране растут лимоны, апельсины и другие экзотические фрукты. Отмечается, что морские пляжи этого края богаты уникальным черным песком, имеющим лечебные свойства. Подобный песок встречается также на Гавайских островах и в Новой Зеландии.

Ведущая Наташа Савицкая отмечает, что жители Лянкярана отличаются гостеприимством. Двери каждого дома открыты для гостей. Говоря о талышском языке и культуре, блогер представляет зрителям правила приготовления лявянги, являющегося одним из вкуснейших блюд лянкяранской кухни.

В видеофильме, режиссером которого является Франсуа Конде, представлены также чайные плантации, говорится, что лянкяранский чай отличается неповторимым вкусом и ароматом.

Ранее блогеры провели съемки и в Масаллинском районе, которые были показаны по каналу в YouTube.

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