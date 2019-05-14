В 1989 году, по заказу Министерства Культуры АзССР был выпущен набор открыток "Гобустан" с фотографиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, Гобустанский государственный историко-художественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Карадагского и Апшеронского районов.

Выпуском открыток занималось издательство "Ишыг" (Свет). Фотографии были сделаны Ф.Фаталиевым. Набор вышел тиражом 30,000 экземпляров.

Из вступительного текста: "Древние изображения, оставленные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах можно наблюдать во многих уголках мира... Наиболее значительными из них являются наскальные изображения Гобустана..."