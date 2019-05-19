Графический дизайнер Парвиз Бабаев, ставший особенно популярным благодаря своему проекту "Baku Manipulations", где показано, что скрывают знакомые всем достопримечательности Азербайджана, продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram интересными работами.

Как сообщает Day.Az, последние работы графического дизайнера посвящены популярному сериалу "Игра престолов" и героям и злодеям вселенной Marvel. В них Человек-паук появляется в Баку, капитан Америка и капитан Марвел носят костюмы в цветах азербайджанского флага, "Мстители" собираются рядом с высотками Баку, а известный бакинец Бахрам Багирзаде приобретает черты Таноса и носит его "Перчатку Бесконечности". Представляем, как сильно изменится столица, если он щелкнет пальцами.

Н. Гасымова