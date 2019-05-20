В Азербайджане за три дня четыре хирурга Национального центра офтальмологии им. З. Алиевой успешно провели 22 операции по трансплантации роговицы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

В первую очередь пересадка была сделана больным-льготникам. Впервые хирургическая операция по пересадке роговицы успешно прошла в Гянджинском филиале Центра.

Напомним, что в настоящее время в список специализированных медучреждений по пересадке роговицы глаза входят Центральный таможенный госпиталь, Национальный центр офтальмологии им. акад. Зарифы Алиевой, Центральная больница нефтяников.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева сообщала, что в Центре зарегистрировано более 3000 пациентов, ожидающих очереди на трансплантацию роговицы глаза: "Роговицу планируется привозить из Ирана, США и России. Операции будут проводиться в Национальном центре офтальмологии", - отмечала Абдулалиева.