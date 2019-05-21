16:26 Министерство внутренних дел выразило отношение к распространенным в прессе сообщениям в связи с ограничением передвижения граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалият с 25 по 31 мая.



Как сообщил baku.ws руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов, министерство не распространяло какую-либо информацию по этому поводу, передает Day.Az.

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12:54

СМИ распространили информацию о том, что в связи с предстоящим финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

В связи с игрой, которая пройдет 29 мая, в нашу страну ожидается поток туристов, в том числе многочисленных иностранных болельщиков, передает Day.Az.

Учитывая все это, и в эти дни правоохранительные органы, в том числе органы внутренних дел, будут работать в усиленном режиме работы для обеспечения более надежной защиты общественного порядка и общественной безопасности, беспрепятственного и свободного передвижения гостей, прибывших для наблюдения за игрой.

Местное издание ONA со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что с 25 по 31 мая будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов.