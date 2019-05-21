Центр Баку перекроют? - ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ - ОБНОВЛЕНО
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12:54
СМИ распространили информацию о том, что в связи с предстоящим финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.
В связи с игрой, которая пройдет 29 мая, в нашу страну ожидается поток туристов, в том числе многочисленных иностранных болельщиков, передает Day.Az.
Учитывая все это, и в эти дни правоохранительные органы, в том числе органы внутренних дел, будут работать в усиленном режиме работы для обеспечения более надежной защиты общественного порядка и общественной безопасности, беспрепятственного и свободного передвижения гостей, прибывших для наблюдения за игрой.
Местное издание ONA со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что с 25 по 31 мая будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов.
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