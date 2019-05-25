https://news.day.az/society/1123297.html В эти дни общественный транспорт в Баку будет бесплатным - ДАТЫ
В эти дни общественный транспорт в Баку будет бесплатным - ДАТЫ
В связи с финалом Лиги Европы УЕФА в Баку проезд на общественном транспорте с безналичной оплатой (картами) будет бесплатным для аккредитованных лиц 25-30 мая и для болельщиков с билетами на матч - 28, 29 и 30 мая. Об этом в субботу сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.
По словам Агаева, в эти дни общественный транспорт в столице будет работать в усиленном режиме.
Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"
Игра начнется в 23:00 по местному времени.
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