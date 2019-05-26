https://news.day.az/society/1123529.html В Азербайджане объявили результаты второго тура экзамена в магистратуру
В Азербайджане объявили результаты второго тура экзамена в магистратуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана в воскресенье провел второй тур приемного экзамена в магистратуру вузов и НАНА на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend со ссылкой на центр.
Экзамен начался в 11:00 и прошел в Баку, Нахчыване и Гяндже.
С 27 мая начнется обработка экзаменационных протоколов и карт с ответами. Результаты экзаменов планируется объявить в ближайшие дни.
Отметим, что для рассмотрения обращений, связанных со вторым туром приемного экзамена в магистратуру, создана Аппеляционная комиссия, которая действует по адресу улица А.Саламзаде, 28 Насиминского района Баку (в здании бывшего Бакинского университета Азия).
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