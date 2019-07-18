Стали известны названия лимонадов, производимых на предприятии в Агдаше, где не соблюдаются требования нормативно-технических правовых актов сферы пищевой безопасности, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Было установлено, что на предприятии, функционирующем без регистрации в реестре пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

Было выявлено, что на предприятии не принимаются меры по микробиологическому обеззараживанию воды, используемой в производственных целях, не проводится периодическое обследование, а также, несмотря на использование в производстве напитков консерванта E211, различных добавок (усилители вкуса, цвета и ароматизаторы), этикетки не содержат информации об этом и используемые пластиковые бутылки и крышки не дезинфицируются, а также отсутствуют сопроводительные документы.

Отметим, что на предприятии производились лимонады под торговой маркой "Bünaytur", "Tala", "Lavizna".

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